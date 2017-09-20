Уязвимость в программе CCleaner обезврежена - Киберполиция

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает, что уязвимость в программе CCleaner обезврежена.

"Компания-разработчик программы CCleaner (5.34) и CCleaner Cloud (v1.07.3214) выпустила обновление безопасности для своих продуктов, которые не содержат вредоносного программного обеспечения (malware) Floxif, найденного в 32-битной версии CCleaner 5.33.6162 and CCleaner Cloud 1.07.3191. Malware Floxif собирал информацию из скомпрометированных систем и имел возможность загружать дополнительный вредоносный код в систему", - говорится в сообщении.

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Поэтому пользователям программы CCleaner рекомендуют немедленно применить обновления от компании-разработчика.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно о заражении одного из обновлений популярной программы CCleaner, которая создана для помощи пользователям при осуществлении планового технического обслуживания своих систем.

По данным киберполиции, версия программы CCleaner с вредным полезным загрузкой (5.33) была выпущена в период с 15 августа до 12 сентября 2017 года.