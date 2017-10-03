"Не ищи меня ВКонтакте": российские сайты выпали из десятки самых популярных сайтов в Украине (инфографика)

Социальная сеть ВКонтакте покинула первую десятку в сентябрьском рейтинге самых популярных среди украинцев сайтов. Об этом свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.

Первое место в рейтинге занял поисковик Google. За ним следует видеосервис YouTube.

Читайте такжеПрограммисты рассказали, какие данные о пользователях собирает приложение ВКонтакте

За соцсетью Facebook закрепилась третья позиция рейтинга.

На четвертом месте находится доска объявлений Olx.

Также, увеличение охвата наблюдается в Wikipedia, которая благодаря этому переместилась с 6 позиции и в сентябре замыкает Топ-5.

Как сообщал УНИАН, ранее социологи рассказали о предпочтениях украинцев в Интернете.