"Не ищи меня ВКонтакте": российские сайты выпали из десятки самых популярных сайтов в Украине (инфографика)
17:05, 03 октября 2017Наука и IT
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Увеличение охвата наблюдается в Wikipedia, которая благодаря этому переместилась с 6 позиции и в сентябре замыкает Топ-5.
Иллюстрация / REUTERS
Социальная сеть ВКонтакте покинула первую десятку в сентябрьском рейтинге самых популярных среди украинцев сайтов. Об этом свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.
Первое место в рейтинге занял поисковик Google. За ним следует видеосервис YouTube.
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За соцсетью Facebook закрепилась третья позиция рейтинга.
На четвертом месте находится доска объявлений Olx.
Также, увеличение охвата наблюдается в Wikipedia, которая благодаря этому переместилась с 6 позиции и в сентябре замыкает Топ-5.
Как сообщал УНИАН, ранее социологи рассказали о предпочтениях украинцев в Интернете.
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