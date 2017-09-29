"Медок" первым установит уникальный способ защиты от вирусов

Когда в июне 2017 года, предположительно связанные с российскими спецслужбами, хакеры атаковали украинские предприятия, своей первой жертвой они выбрали популярное бухгалтерское ПО «Медок», которым активно пользовались как государственные, так и частные компании. Теперь же «Медок» первым испытает принципиально новую систему защиты от взлома. Об этом «Обозревателю» сообщил «СVO компании ROMAD», экс- начальник Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозам Госспецсвязи Игорь Козаченко.

«Они обеспечили себе сильную защиту. Одним из элементов защиты – это ROMAD EDR – предоставленное нашей компанией уникальное решение по защите конечных пользователей. Это программное обеспечение класса Next Generation Endpoint Protection and Responce (NGEP), которое позволяет защитить АРМ (автоматизированное рабочее место) от вредоносного программного обеспечения благодаря новейшему уровню киберзащиты».

Эксперт объясняет, что ПО обеспечивает реальную защиту от так называемых угроз «нулевого дня». Кроме того, Медок принял дополнительные меры, чтобы не дать хакерам снова добраться до серверов компании.

«Пересмотрена и дополнена политика безопасности всей инфраструктуры компании. А самое главное – опыт. Они прошли боевое крещение, а значит, стали сильнее», – говорит Козаченко.

По его словам, необходимо и дальше искать и внедрять защитные решения, которые могут предоставить защиту от современного вида угроз. Как показала практика, стандартные антивирусы не смогли, да и не могли решить задачу защиты, из-за архаичности структуры своего софта.