Ученые впервые обнаружили существо без мозга, которое может спать

Ученые нашли вид медуз, которые могут спать даже без наличия мозга. Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на издание The Washington Post.

Ученые раньшн не думали, что медуза действительно способна спать. Проблема заключается в том, что процесс сна требует тяжелых мозговых процессов, а у этих существ его нет.

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Несмотря на это, последние исследования показали, что медуза Cassiopea стала первым известным животным, которое способно спать, не имея при этом мозга. Выяснилось, что сон глубоко укоренен в нашей биологии и поведении, что сложилось на ранней стадии истории жизни животных и стало повседневностью.

Поэтому даже несмотря на то, что сон для животных может быть опасным (в частности, они становятся уязвимыми для нападения других существ), он все равно является важным для них. Ведь, как объясняют ученые, если бы сон не был нужен, то животные бы эволюционировали, научившись не спать. Однако исследования не раз показали, что животные, лишенные сна на крайне долгое время, в конце концов умирают.