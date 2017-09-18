Ученый рассказал, когда раскроют тайну бессмертия

Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро рассказал о новых способах омоложения. Об этом он заявил в интервью изданию RT.

"Через 30 лет я рассчитываю не постареть на 30 лет, а, наоборот, стать моложе, чем сейчас, потому что у нас появятся технологии омоложения, которые позволят жить вечно. Сейчас проводится множество экспериментов с клетками, органами и целыми организмами: например, продолжительность жизни мышей удалось увеличить почти втрое. Теперь у нас появились мыши, которые могут жить в течение времени, эквивалентного 300 годам человеческой жизни, сохраняя при этом хорошее здоровье", - заявил он.

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По его словам, кроме стволовых клеток, существуют раковые, то есть такие, где произошла серия мутаций, останавливающих биологическое старение. Раковые клетки биологически бессмертны. Поэтому будут подробнее изучать рак, чтобы понять, как ему удалось справиться с проблемой старения. Разработанные в результате этих исследований технологии в конечном счёте можно будет применять на людях.

"Мы верим в возможность вечной жизни, работаем, чтобы её достичь, и уверены, что она станет реальностью уже через 20—30 лет. Но что произойдёт с теми, кто не доживёт до этого момента? У них остаётся второй шанс, который мы называем планом Б. План Б и есть криоконсервация. Мы сможем сохранять людей в состоянии глубокой заморозки, а затем возвращать их к жизни, как мы уже делаем это с эмбрионами", - добавил он.

Ранее американские ученые получили новый мощный антибиотик из крови гигантского варана.