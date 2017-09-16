NASA опубликовало последнюю фотографию Cassini

NASA опубликовало последнюю фотографию, полученную от зонда Cassini, которая была сделана за несколько часов до завершения миссии.

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На снимке - часть ночной стороны Сатурна, которая освещена отраженным от колец светом. Фото сделано с расстояния в 634 тысячи километров от Сатурна.

NASA отмечает, что в кадр попал участок атмосферы планеты, в которую вошел Cassini. Масштаб фото составляет приблизительно 11 миль (17 кілометрів).

Как сообщал УНИАН, завершилась грандиозная миссия зонда Cassini. Зонд передал на Землю последние фото и сгорел над Сатурном. Космический аппарат для изучения Сатурна был запущен 15 октября 1997 года. Он летел до планеты 7 лет и находился на ее орбите 13 лет. Миссия была рассчитана до 2008 года, но дважды продлевалась.

Последний сигнал Cassini шел до Земли около 83 минут. Связь с ним прервалась по плану – около 14:55 по Киеву.