У предков земноводных зубы росли по всему небу

У древних рептилий были не только острые клыки, но и множество зубов по всему небу, считают палеонтологи. О своих выводах они рассказали в журнале Peer J, как пишет "Газета.ру".

У некоторых позвоночных животных на твердой части неба находятся дентикулы – маленькие выступы, похожие на зубы. Они были широко распространены среди ранних четвероногих. Анализ останков темноспондильных, предков современных земноводных, показал, что такими зубцами у них было покрыто и мягкое небо. Маленькие дентикулы располагались на пластинках, которые крепились к мягким тканям.

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Обычно в процессе окаменения мягкие ткани разрушаются, но исследователи работали с отлично сохранившимися останками животных, найденных в Оклахоме. Возраст останков составил около 289 млн лет.

Анализ дентикул показал, что по строению они очень близки к обычным зубам – у них есть эмаль, дентин, пульпа. Теперь ученым предстоит найти ответ на вопрос, почему у большинства современных земноводных количество зубов значительно уменьшилось, а у некоторых они совсем пропали.