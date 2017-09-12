Новые iPhone смогут поддерживать беспроводные зарядки других производителей – аналитик

Новые модели смартфонов корпорации Apple - айфоны останутся без фирменной беспроводной зарядки. Об этом заявил аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо, пишет "ua-format".

Однако, как считает аналитик, iPhone 8, 8 Plus и iPhone X поддерживают функцию беспроводной зарядки, но компания не представит такую зарядку в связи с тем, что не успела с ее производством.

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Несмотря на это, как считает аналитик, смартфоны смогут использовать сторонние адаптеры.

Минг-Чи Куо допускает, что компания могла столкнуться с проблемами при тестировании беспроводной зарядки для новых iPhone, из-за чего они могут получить эту функцию позже (с обновлением ПО) или вовсе остаться без нее.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня, 12 сентября компания Apple на ежегодном мероприятии, посвященному новым продуктам, наконец презентует новый iPhone.

Смотрите видео и текстовую трансляцию презентации iPhone 8 на сайте УНИАН в 20:00 по Киеву. Презентация впервые будет проведена в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-центре, который получил название "театр Стива Джобса". Ходят слухи, что iPhone 7 и 7 Plus получат новое железо и превратятся в iPhone 8 и 8 Plus, а также и премиальный iPhone или iPhone Edition.