Каким будет новый iPhone: чего ждать от презентации Apple 12 сентября
Новый телефон Apple вероятно будет называться iPhone X.
На протяжении нескольких месяцев появлялись материалы, которые были посвящены юбилейному iPhone. Часть этой информации была предположениями аналитиков, часть просто была попытками угадать что-либо. Но была и часть довольно подробных материалов, которые в последствии находили подтверждения в бета-версиях iOS. В подборке собраны все основные утечки, рассказывающие о новинках, передает Itc.ua.
Презентация запланирована уже в новом кампусе, в Steve Jobs Theater. Согласно утверждениями прессы, в этот раз нас ждет не просто обновление, а совершенно новое устройство.
Так, у компании к существующему модельному ряду добавится премиальная модель iPhone X. Текущие iPhone 7 и 7 Plus получат новое железо и превратятся в iPhone 8 и 8 Plus, таким образом в этом году не будет модели с индексом S. Но с названиями все еще может быть все иначе, и в линейке будут iPhone 7S, 7S Plus и премиальный iPhone 8.
Модель должна значительно отличаться от предшественников.
Конечно же, премиальная версия не может выглядеть так же, как «обычные» модели. Так, рамки вокруг дисплея станут практически незаметны, а сенсоры, динамик и фронтальная камера немного «наступят» на дисплей со стороны верхней грани. Сам же гаджет станет стеклянный с металлической рамкой, как iPhone 4. Расположение камер на тыльной стороне перейдет в вертикальное положение, а не горизонтальное (как у iPhone 7 Plus).
Читайте такжеТоповый iPhone 8 получит полтерабайта памяти - инсайдер
Кнопка Home, которая уже год как перестала нажиматься, вовсе пропадет в ее привычном виде и теперь будет только в виртуальной форме. Вместе с ней придется попрощаться и со сканером отпечатков пальцев. Согласно имеющейся у журналистов Bloomberg информации, инженеры попытались встроить сканер непосредственно в дисплей, но столкнулись с проблемами на производстве.
Разблокировать устройство все равно как-то нужно, да и необходимо как-то подтверждать оплату. Сейчас за это отвечает именно дактилоскопический сенсор. В iPhone X его заменят на Face ID – сканирование лица. Согласно отчетам, это должно будет происходить очень быстро и будет работать даже в темноте.
Виною таких изменений с кнопкой Home и сканером отпечатка пальца стал дисплей, который будет занимать практически всю лицевую сторону. Его размер должен быть больше, чем у iPhone 7 Plus, но сам корпус при этом будет меньше из-за отсутствующих рамок. С IPS-матрицы компания перейдет на OLED, чего с iPhone пока не случалось. К тому же, в дисплее будет реализована технология True Tone, которая будет «двигать» цветовую температуру в зависимости от освещения. (Впервые такая функциональность появилась в дисплее iPad Pro 9.7.)
Читайте такжеHuawei собрался "потягаться" с Samsung и Apple в разработке искусственного интеллекта
Изменение материала задней крышки позволит встроить индукционную зарядку, что сейчас невозможно без сомнительных сторонних приспособлений или чехлов. Есть также вероятность того, что iPhone 8 и 8 Plus тоже получат стеклянные «спинки» и возможность заряжаться «без проводов».
Комплектующие новинок, естественно, превзойдут возможности сегодняшних моделей.
Все вышеперечисленное отразится и на ценнике. Премиальная версия iPhone будет стартовать с $1000. Но не только смартфон будет занимать два часа презентации, хотя и наверняка больше всего внимания сконцентрируется именно на нем. Вместе с ним на мероприятии могут показаться новые Apple Watch. Третье поколение «умных» часов компании вряд ли поменяет внешность, но слегка прибавит в возможностях.
То, что есть у конкретных устройств, но пока не показалось у Apple Watch – поддержка LTE. Это позволит оставить смартфон дома и пойти на пробежку, при этом стримить музыку из Apple Music, при необходимости воспользоваться картой и получать/совершать звонки.
К существующим вариантам добавятся пара новых цветов корпуса: серая керамика и золотое покрытие, которое в программном коде называется Blush Gold. Логичным выглядит и появление новых коллекций ремешков и браслетов.
Читайте такжеЮбилейный iPhone 8: стеклянный корпус, OLED-дисплей, 3D-сканер и цена около 1 тысячи долларов
В сентябре 2015 года на презентации также были представлены Apple TV четвертого поколения, которые с тех пор не обновлялись. Слухов про апгрейд тоже было достаточно много:
Текущее поколение не поддерживает разрешение более 1080p, что планируют исправить уже в этом году, дотянув возможности стримера до 4К-картинки.
Все чаще появляются устройства с поддержкой HDR-видео. Пусть контента пока совсем мало, тем не менее, технология уже на слуху и, возможно, будет развиваться. Согласно отчетам, обновленные Apple TV смогут справится и с такой задачей.
Для всего этого понадобится и более мощный процессор, чем A8 (еще из iPhone 6).
На конец этого месяца у Apple большие планы. Кроме запуска вышеперечисленных устройств, компания, конечно же, выпустит мажорные обновления iOS, macOS, watchOS и tvOS. Ко всему не стоит забывать, что не так и много осталось до запуска продаж iMac Pro и HomePod. Возможно на презентации расскажут что-то новое еще и об этом. Но пока кажется, что кроме трех моделей iPhone, обновленных Apple Watch и Apple TV ничего больше ждать не придется.