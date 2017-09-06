В Канаде упал огромный метеорит (видео)
14:02, 06 сентября 2017Наука и IT
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Метеорит упал около 22:11 вечера по местному времени.
Камера видеонаблюдения на здании в канадском городе Келоуна зафиксировала, как огромный метеорит приземлился неподалеку.
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Мужчина рассказал, что летающий объект упал около 22:11 вечера по местному времени, а через минуту прогремел мощный взрыв.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля метеорит пролетел над озером Мичиган в США, осветив небо над несколькими штатами на Среднем западе.
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