В Канаде упал огромный метеорит (видео)

14:02, 06 сентября 2017
Наука и IT
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Метеорит упал около 22:11 вечера по местному времени.

Камера видеонаблюдения на здании в канадском городе Келоуна зафиксировала, как огромный метеорит приземлился неподалеку.

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Мужчина рассказал, что летающий объект упал около 22:11 вечера по местному времени, а через минуту прогремел мощный взрыв. 

Как сообщал УНИАН, 7 февраля метеорит пролетел над озером Мичиган в США, осветив небо над несколькими штатами на Среднем западе.

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Теги: #огромный метеорит в Канаде#метеорит в Канаде