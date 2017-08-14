Межзвездный космический нанокорабль подал сигнал Земле

Самый маленький из созданных людьми космических кораблей - Sprite - подал сигнал, находясь на орбите Земли. Запуск зонда был произведен в рамках подготовки полета подобных аппаратов к соседней звездной системе Альфа Центавра. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Sprite, который весит всего четыре грамма, был разработан Заком Манчестером из Стэнфордского университета, США. По словам изобретателя, создание нанокораблей стало возможным, благодаря развитию полупроводниковых технологий. Большинство функций таких аппаратов могут выполняться устройством с одной интегральной схемой.

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