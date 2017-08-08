В США умер орангутанг, который первым выучил человеческий язык жестов

В зоопарке Атланты в возрасте 39 лет скончался орангутан Шантек, который первым из своих сородичей выучил человеческий язык жестов.

Шантек обучился жестовому языку с помощью антрополога Лин Майлз, которая растила его с детства, прививая "человеческие" привычки и навыки. Помимо прочего, Майлз обучила орангутана 150 выражениям на амслене - основном языке общения в сообществах глухих в США, передает "Би-би-си".

В 2014 году вышел фильм "Обезьяна, ходившая в колледж". Там, в частности, было показано, как Шантек убирается в своей комнате за вознаграждение в виде металлических жетонов, а также показывает водителю автомобиля дорогу до близлежащего кафе.

Причина смерти Шантека не называется, но в последние годы он проходил курс лечения от сердечной недостаточности.

В заявлении зоопарка говорится, что орангутанг Шантек часто пользовался человеческим языком жестов, чтобы общаться со смотрителями, но "нередко стеснялся общаться с людьми, которых не знал, и в этом случае выбирал другие, более характерные для орангутанов формы общения - крик и жесты".

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Шантек был не единственной человекообразной обезьяной, способной общаться с человеком. Самой известной из них остается 46-летняя горилла Коко. По словам работающего с Коко специалиста Франсин Паттерсон, коэффициент интеллекта гориллы достигает 95, что почти соответствует среднему уровню человеческого IQ, равному 100 баллам.

Коко и Шантек принимали участие в проекте музыканта Питера Гэбриэла The Interspecies Internet, в рамках которого принимались попытки наладить общение между людьми и способными на него животными через интернет с помощью музыки. Проект завершился в 2013 году.