Археологи нашли утраченный римский город в Израиле

На северном берегу Галилейского моря израильские археологи, вероятно, нашли римский город Юлия. К таким выводам ученые пришли, обнаружив во время раскопок следы римской бани, сообщает "Новое время" со ссылкой на издание Haaretz.

Читайте такжеУченые рассказали, как коты покорили древний мир"Это означает, что там находился город, а не просто рыбацкая деревушка. Баня свидетельствует о существовании городской культуры", — говорит автор исследования, доктор Мордехай Авиам.

Кроме руин бани с мозаикой на полу, были найдены глиняные черепки, а также две монеты - бронзовая, конца II века нашей эры, а также серебряный денарий с изображением императора Нерона, который правил в первом веке до нашей эры.

Исследователи отмечают, что о городе упоминал знаменитый римский историк Иосиф Флавий. В частности, он отмечал, что свое название город получил в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия. Предполагается, что этот город был родным для троих апостолов Иисуса - Петра, Андрея и Филиппа.

Профессор Ноам Гринбаум из Хайфского университета отмечает, что город Юлия, скорее всего, был оставлен жителями в византийский период. Причиной этого стало изменение уровня Галилейского моря.