Ученые заявили, что к 2050 году в мире станет втрое больше слепых

В настоящее время в мире насчитывается 36 млн слепых людей, но уже к 2050 году эта цифра может достигнуть 115 млн человек. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet, передает Би-би-си. В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста.

Читайте такжеУченые выяснили, что слепота помогает животным экономить энергозатратыВ настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет стремительно расти.

Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 млн человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.

К 2050 году их число вырастет до 550 млн.

"Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека", - рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. "Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину", - говорит он.

Авторы исследования призывают правительства стран вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.

Наиболее высокий процент слепых - в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.

Слепота в глобальном масштабе:

Южная Азия - 11,7 млн человек

Восточная Азия - 6,2 млн человек

Юго-Восточная Азия - 3,5 млн человек

Субэкваториальная Африка - более 4% населения

Страны Западной Европы - 0,5% населения