Триггеры, скука и обычная зависимость: почему человечество становится все более зависимым от смартфонов (видео)

Мобильные программы специально разрабатываются так, чтобы вызвать у пользователей зависимость. Сначала приложения цепляют нас "на крючок", это называется триггер. Мы проверяем почту или заходим в соцсети, когда нам нужно "убить время" - в очереди или транспорте. При этом подсознательно формируется привычка, что скука связана с просмотром почты или ленты Instagram. Как только нам становится скучно, сразу появляется желание зайти в почту или соцсети.

Самые мощные триггеры сегодня – это пуш-уведомления в смартфонах. Каждый раз, как появляется уведомление о новом сообщении, у пользователя возникает желание его открыть. Это запускает цепочку химической реакции в мозгу, которую мы испытываем как наслаждение и вознаграждение за выполненное действие.

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Следующим этапом является действие – пролистывание новостной ленты, поиск информации, просмотр видео. По подсчетам ученых, пользователь берет в руки смартфон около 2617 раз в день. Возвращаться в приложение снова и снова нас заставляют новые функции, обмен фото, приглашение друга, прохождение сложного уровня в игре.