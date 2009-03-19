В Германии разработан многофункциональный гранатомет

Немецкий разработчик вооружения компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) продемонстрировала ручной многофункциональный гранатомет нового поколения, который специалисты называют революционным, сообщает DefPro. Новинка, получившая название Wirkmittel 90, имеет три режима, позволяющих поражать технику и фортификационные сооружения.

Как уточняет издание, новая разработка производителя известных немецких гранатометов серии Panzerfaust имеет эффективную дальность стрельбы до 1200 метров и в два раза превосходит по этому показателю Panzerfaust 3-IT. 90-миллиметровый гранатомет может использоваться для разрушения практически всех видов зданий и фортификационных сооружений, включая бункеры, кирпичные стены и укрепленные строения.

Оператор может выбрать различные режимы стрельбы, при которых боеприпас будет детонировать после попадания в цель или, например, после проникновения внутрь здания. Граната также может взорваться в воздухе прямо над целью.

Представитель компании отметил в интервью DefPro, что в настоящее время многие государства заинтересованы в приобретении вооружения такого класса. Некоторые потребители были бы не против заменить старые модели гранатометов, включая РПГ-7 советского производства. Wirkmittel 90 может стать вероятным кандидатом на эту роль. В качестве рынков сбыта DND рассматривает как европейские государства, так и другие регионы.

Производитель позиционирует свой гранатомет в качестве нового решения для иррегулярных войн - современного и многофункционального. Оно призвано заполнить брешь между эффективным, но дорогостоящим противотанковым оружием, а также дешевым вооружением малого радиуса действия. Тем не менее, по словам представителя немецкой компании, новая разработка не рассматривается в качестве замены Panzerfaust и будет предлагаться потенциальным покупателем параллельно с уже известной продукцией.

Лента.ру