Facebook изменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества

Американская социальная сеть Facebook сообщила об изменениях в алгоритме борьбы с распространением новостей низкого качества и со спамерами.

Это следует из сообщения вице-президента и главного разработчика новостной ленты Facebook Адама Моссери, опубликованного на сайте компании, передает РБК.

Обновления в алгоритме затронут деятельность «крошечной группы людей», которые каждый день публикуют большое количество информации низкого качества.

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Фильтр социальной сети не будет пропускать в новостные ленты пользователей только сомнительные по содержанию и контенту ссылки, видео, фотографии, статусы и другие возможности социальной сети изменения не затронут.

«Одним из основных значений News Feed в Facebook является то, что эта лента должна быть информативной. Предприняв все необходимое, чтобы улучшить ленту Facebook, мы сможем найти больше информативных историй, а также снизим распространение проблемных ссылок, таких как кликбейт, сенсационность и дезинформация», — говорится в сообщении.