В Житомире из-за риска вирусной атаки патрульная полиция временно приостановила почтовые рассылки, сообщает ведомство на своей странице в Фейсбук.

"Вниманию кандидатов на должности инспектора патрульной полиции .Шановний кандидат! В связи с риском вирусной атаки почтовые рассылки временно приостановлены. Вы получите письмо для завершения регистрации анкеты после возобновления работы почтовых серверов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки киберполиция получила более тысячи сообщений о хакерских атаках

Напомним, в Житомире продолжается набор инспекторов патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.