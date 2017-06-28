Дуров согласился зарегистрировать Telegram в России, но отказался предоставлять данные о переписке пользователей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров частично согласился на требования Роскомнадзора о внесении мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Компания предоставит данные о своих основателях и координаты для связи. Хотя эти данные и так публично доступны. Об этом говорится в заявлении Дурова, опубликованном на странице "Вконтакте".

При этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять регулятору доступ к переписке пользователей мессенджера.

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"Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас выполнения закона, - это предоставление информации о компании Telegram... Если на этом желание регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и технически невыполнимый "закон Яровой" - так же как и другие законы, не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - заявил Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что "в рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех других странах, а именно - продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама".

Какой будет реакция Роскомнадзора, Дуров не знает, но прогнозирует возможную блокировку соцсети на территории РФ.

"Не могу прогнозировать, как это заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании", - отметил Дуров.

Напомним, ранее Дуров назвал обвинения в использовании Telegram террористами предлогом для усиления контроля над населением.