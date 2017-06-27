Вирус Petya.A добрался до США: пострадал фармацевтический гигант

Второй по величине производитель лекарств в США и одна из крупнейших мировых компаний Merck пострадала от кибератаки 27 июня, пишет Голос Америки.

«Мы расследуем этот вопрос и предоставим дополнительную информацию позже», - заявили в компании.

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Инцидент расследует Кенилворт, компания из Нью-Джерси, подтвердили в Merck в комментарии Independent.

Merck является первой крупной компанией в США, которая заявила о том, что она пострадала от кибернападения. Merck имеет подразделения по всему миру, включая Украину, которую больше всего затронуло распространение вируса.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаки, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.