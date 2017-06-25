Кибератака лишила британских парламентариев электронной почты

Компьютерные системы парламента Великобритании подверглись хакерской атаке. Соответствующее заявление появилось в официальном «Твиттере».

Читайте также"Правительственные" хакеры пытались взломать почту основателя ВКонтакте

"Мы обнаружили несанкционированные попытки получить доступ к учетным записям пользователей парламентских сетей и расследуем этот продолжающийся инцидент в тесном сотрудничестве с национальным центром кибербезопасности. У парламента есть надежные средства защиты наших учетных записей и систем", — сказано в сообщении.

Парламент временно закрыл удаленный доступ к сети. В результате часть парламентариев и сотрудников ведомства лишились доступа к электронной почте вне Вестминстерского дворца.

Statement regarding cyber incident. pic.twitter.com/fAbDkAfdbj — Commons Press Office (@HoCPress) June 24, 2017

Как сообщал УНИАН, российские хакеры торгуют похищенными данными, в частности паролями, принадлежащими членам британского кабинета министров, послов и старшим офицерам полиции.