Кибератака лишила британских парламентариев электронной почты

01:05, 25 июня 2017
Наука и IT
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Парламент временно закрыл удаленный доступ к сети. 

Хакеры атаковали парламент Британии / иллюстрация REUTERS

Компьютерные системы парламента Великобритании подверглись хакерской атаке. Соответствующее заявление появилось в официальном «Твиттере».

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"Мы обнаружили несанкционированные попытки получить доступ к учетным записям пользователей парламентских сетей и расследуем этот продолжающийся инцидент в тесном сотрудничестве с национальным центром кибербезопасности. У парламента есть надежные средства защиты наших учетных записей и систем", — сказано в сообщении.

Парламент временно закрыл удаленный доступ к сети. В результате часть парламентариев и сотрудников ведомства лишились доступа к электронной почте вне Вестминстерского дворца.

Как сообщал УНИАН, российские хакеры торгуют похищенными данными, в частности паролями, принадлежащими членам британского кабинета министров, послов и старшим офицерам полиции.

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Теги: #хакерская атака в Британии