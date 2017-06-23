Российские хакеры торгуют паролями британских чиновников и полиции - The Times

Российские хакеры торгуют похищенными данными, в частности паролями, принадлежащими членам британского кабинета министров, послов и старшим офицерам полиции. Об этом говорится в расследовании The Times.

"Электронные адреса и пароли, которые используют министр образования Джастин Грининг и министр по вопросам бизнеса Грег Кларк, есть среди украденных документов десятков тысяч государственных служащих, которые были проданы или обменяны на русскоязычных хакерских сайтах. Позже они появились в свободном доступе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, два огромных списка похищенных данных содержат личную информацию о входящей регистрации 1000 британских депутатов и сотрудников парламента, 7000 сотрудников полиции и более 1000 представителей Министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали 21 штат во время выборов президента США.