В Сети появится универсальный вычислитель ответов

01:27, 10 марта 2009
Наука и IT
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Wolfram Alpha не нужен полнотекстовый поиск

В мае 2009 года Стивен Вольфрам, автор программы Mathematica, намерен запустить веб-сервис Wolfram Alpha, который сможет вычислять ответы на вопросы, заданные на естественном языке. Об этом говорится в статье на сайте Twine.com.

В отличие от поисковиков, Wolfram Alpha не использует полнотекстовый поиск, пытаясь найти в Сети существующий ответ на вопрос, а вычисляет его самостоятельно. Новый сервис сможет ответить на вопрос "Где находится Тимбукту?", "Сколько протонов в атоме водорода?", а также, например, "Когда акции Google стоили больше 300 долларов?", не прибегая к веб-поиску. Вместо этого Wolfram Alpha проанализирует поступающие данные и вычислит результат.

Ожидается, что Wolfram Alpha сможет отвечать на вопросы из области науки, технологии, географии, кулинарии, бизнеса, музыки и многих других.

Основой для Wolfram Alpha является вычислительный механизм Mathematica, одной из самых популярных программ компьютерной алгебры, пригодной как для аналитических преобразований, так и для численных расчетов.

Над проектом работало около сотни человек. Вольфрам утверждает, что новый сервис позволит получать фактологическую информацию при помощи простой поисковой строки.

Лента.ру 

 

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