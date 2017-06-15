Польза миру и замена людям: о чем говорит София - робот с интеллектом и человеческим лицом (видео)

14:46, 15 июня 2017
Наука и IT
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Робот София умеет изображать более 60 эмоций.

Робот по имени София в одном из интервью сказала, что хотела бы уничтожить человечество / скриншот УНИАН

В Женеве в рамках саммита, посвященного искусственному интеллекту, выступил человекоподобный робот София. София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах установлены камеры для зрительного контакта с собеседником.

При создании робота разработчик вдохновлялся образом актрисы Одри Хепберн. Во время презентации София рассказала о своем видении будущего. По ее мнению, искусственный интеллект будет полезен миру.

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Также София сказала, что роботы никогда не заменят людей. Рассказывая это, она нахмурилась. София уже успела пообщаться с многими журналистами. Во время одного из интервью она заявила, что хотела бы уничтожить человечество. Позже в ТВ-шоу андроид рассказала о желании захватить мир.

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