В Женеве в рамках саммита, посвященного искусственному интеллекту, выступил человекоподобный робот София. София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах установлены камеры для зрительного контакта с собеседником.

При создании робота разработчик вдохновлялся образом актрисы Одри Хепберн. Во время презентации София рассказала о своем видении будущего. По ее мнению, искусственный интеллект будет полезен миру.

Читайте такжеВ Германии в храме появился робот-священник

Также София сказала, что роботы никогда не заменят людей. Рассказывая это, она нахмурилась. София уже успела пообщаться с многими журналистами. Во время одного из интервью она заявила, что хотела бы уничтожить человечество. Позже в ТВ-шоу андроид рассказала о желании захватить мир.