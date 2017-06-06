Американские ученые разработали робота-пожарника (видео)

Устройство называется Thermite 3.0. Его будут применять для тушения экстремальных пожаров, опасных для спасателей.

Робот-танк сделан из авиационного алюминия и стали, что позволяет ему выдерживать высокие температуры. Комплект из грузовика и двух роботов-танков стоит 400 тысяч долларов. Машина может перекачивать 2,2 тысячи литров воды за минуту.

Читайте такжеBoeing представила "самый легкий в мире металл", который на 99,9% состоит из воздуха (видео)

По выводам экспертов, стандартная пожарная техника по своим возможностям проигрывает перед командой роботов. Предполагается, что первые роботы-пожарники будут использоваться в США уже через несколько месяцев.