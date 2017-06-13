Создатели украинской соцсети Ukrainians объяснили, чем она будет лучше ВКонтакте и Facebook

В Украине создали новую соцсеть - Ukrainians, основатели которой обещают лучшую, чем в ВКонтакте, безопасность данных пользователей. Об этом рассказала соучредитель проекта Александра Струмчинская в интервью Лиге.

По ее словам, от ВКонтакте украинская соцсеть будет отличаться тем, что обеспечит безопасность данных.

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"А что касается Facebook, мы дадим людям контент, который они хотят больше всего - музыку. Мы не будем использовать пиратский контент. Так что работаем над тем, чтобы интегрировать некоторые музыкальные сервисы в нашу платформу", - отметила Струмчинская.

Кроме того, в отличие от всех остальных соцсетей, основатели предоставят пользователям возможность монетизировать уникальный контент.

Как сообщал УНИАН, в течение 5 дней более 100 тысяч пользователей зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians.