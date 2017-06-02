На видео показали полет управляемой стрекозы-киборга

Исследователи из лаборатории Чарльза Штарка Дрейпера и медицинского института Говарда Хьюза в США создали стрекозу-киборга. Видео первого полета опубликовало издание Gizmodo.

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Ученые приделали к живому насекомому набор крошечных датчиков и электронных схем DragonflEye, что позволило управлять ею дистанционно. Для этого ученые внедрили светочувствительные гены в нервную систему животного, что дает возможность нейронам реагировать на подаваемые электроникой импульсы света. Оптоволоконные структуры питаются электричеством, генерируемым крошечными солнечными батареями.