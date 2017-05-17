Разработчики MP3 заявили об официальной "смерти" аудиоформата (видео)
11:44, 17 мая 2017Наука и IT
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Сотрудники Института Фраунгофера (Германия) заявили об официальной "смерти" формата mp3.
С форматом MP3 связанна целая эпоха музыки / Скриншот УНИАН
Срок действия всех патентов истек, лицензионные сборы прекратились. Причиной отказа от формата стало появление аудиокодеков, которые лучше справляются со сжатием аудиофайлов.
MP3 – кодек третьего уровня, разработанный командой MPEG, формат для хранения аудиоинформации.
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Проигрывается во всех операционных системах, аудиоплеерах, музыкальных центрах и DVD.
Таким образом, с форматом MP3 связанна целая эпоха музыки.
Разработчики MP3 заявили об официальной "смерти" аудиоформата
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