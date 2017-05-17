Разработчики MP3 заявили об официальной "смерти" аудиоформата (видео)

Срок действия всех патентов истек, лицензионные сборы прекратились. Причиной отказа от формата стало появление аудиокодеков, которые лучше справляются со сжатием аудиофайлов.

MP3 – кодек третьего уровня, разработанный командой MPEG, формат для хранения аудиоинформации.

Читайте такжеРазработчики MP3 заявили о фактической "смерти" аудиоформата

Проигрывается во всех операционных системах, аудиоплеерах, музыкальных центрах и DVD.

Таким образом, с форматом MP3 связанна целая эпоха музыки.