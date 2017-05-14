Джамала: на Евровидении 2017 победила музыка
12:09, 14 мая 2017Общество
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Джамала поделилась своими впечатлениями от проведенного в Киеве песенного конкурса.
Джамала и победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал / фото REUTERS
В этом году на песенном конкурсе Евровидение-2017 победила музыка. Об этом у себя Facebook сообщила победительница Евровидение-2016, украинская певица Джамала.
"Я очень счастлива! Это еще раз доказывает, что победила снова музыка! Не важно, на каком языке, в каком стиле, медленно, быстро, драма, лирика… важно, что в сердце что-то изменилось! От всей души поздравляю Португалию и Salvador Sobral", – написала Джамала.
Напомним, победителем Евровидении-2017 стала Португалия, 27-летний Сальвадор Собрал. Второе место у Болгарии, на третьем – Молдова.
Украина, которую представляла группа O.Torvald, в сумме набрала 36 баллов и заняла 24 место из 26.
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