Ученые спрогнозировали разрушительное землетрясение: назвали сроки и место

Сейсмологи из Франции и Чили смогли спрогнозировать, какой регион планеты в ближайшие десятилетия подвергнется одному из самых разрушительных землетрясений.

Катастрофа должна произойти в районе столицы Чили — города Сантьяго. Минимальная магнитуда подземных толчков, по оценкам ученых, составит 8,3, передает Naked Science.

Причина будущего землетрясения — погружение океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту. Этот процесс происходит и сегодня со скоростью порядка восьми сантиметров в год, но в районе чилийского Сантьяго он тормозится. Всему виной трение между литосферными плитами. Таким образом, получается отставание в глубине погружения океанской коры под континентальную на 4,5 метра, что и компенсируется каждые семьдесят лет в результате сильнейших землетрясений.

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Несмотря на то, что область распространения затронет столицу Чили, эпицентр землетрясения придется на город Вальпараисо, расположенный в ста километрах от Сантьяго.

Вероятность возникновения землетрясения уже в этом году ученые оценивают не более чем в три процента (хотя и это уже в два-три раза выше нормы). А со временем риски его возникновения будут только расти.

Такие выводы сейсмологи получили благодаря анализу данных о землетрясении, которое произошло в окрестностях города Ильяпель в сентябре 2015 года. Максимальная его магнитуда составила тогда 8,3. За последние несколько веков в Ильяпеле сильные землетрясения происходят с периодичностью раз в 60–80 лет.

Интересно, что мощнейшее в истории человечества землетрясение также произошло в Чили. Это случилось в 1960 году в 570 километрах к югу от все того же Сантьяго, и магнитуда его составила 9,5.