Столкновения спутников могут стать умышленными

Представитель Пентагона Брайан Уитмен заявил, что его столкновение с российским военным спутником стало для Пентагона неожиданностью. Об этом сообщает AFP.

"Мы никак не ожидали столкновения. Невозможно отследить движение всех объектов на орбите, и этот инцидент еще раз говорит о необходимости тесного сотрудничества между странами по вопросам космоса", - заявил Уитмен.

Как пишет Wall Street Journal, военные аналитики опасаются, что американские военные спутники в новых условиях могут стать жертвой специально созданных "космических пробок", повреждений и полного вывода из строя.

11 февраля спутник американской компании спутниковой связи Iridium, запущенный в 1997 г., столкнулся с российским военным спутником "Космос-2251", запущенным в 1993 г. и выведенным из космической группировки через два года.

По подсчетам специалистов, на данный момент на околоземной орбите находятся около 18 тысяч объектов, из которых - 220 активных коммерческих спутников и сотни военных и научных космических аппаратов.

По словам представителя НАСА, до 11 февраля в космосе были зафиксированы три случая столкновения объектов на околоземной орбите, однако все эти объекты имели совсем небольшие размеры - это были корпусы ракетных двигателей и малые спутники.