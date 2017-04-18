Запуск ракеты NASA в режиме 360° (событие завершено)

Сегодня, 18 апреля, с американской базы ВВС на мысе Канаверал запустят космическое судно Cygnus, которое с помощью ракеты-носителя Atlas V доставит на МКС партию нового груза.

Впервые агентство NASA показывает онлайн-трансляцию этого события в режиме 360°.

На официальном сайте космического агентства сказано, что для запуска просмотра в панорамном режиме вам нужно лишь передвигать курсор мыши, или же смещать смартфон или планшет. Те, кто имеют очки виртуальной реальности и вовсе могут "переместится" на место запуска Cygnus.

Отмечается, что космическое судно доставит на МКС более 3,5 тонн научных приборов, еды и экипировки для космонавтов. Поскольку вес очень большой, ученые NASA решили применить ракету Atlas V вместо ранее используемой Antares.

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Напомним, запуск Cygnus переносили уже несколько раз. Сейчас в NASA надеются, что все пойдет по плану и через четыре дня груз будет на МКС. Ракету "поймает" и установит на модуль "Юнити" — роботизированная рука. К сожалению, космический корабль не сможет вернуться на Землю. Поэтому после его разгрузки, в него укомплектуют мусор и отправят в неконтролируемое падение, во время которого он сгорит в атмосфере.

Стоит отметить, что в октябре 2016 года, грузовой корабль Cygnus, который был запущен с Земли ракетоносителем с первой степенью украинского производства, совершил успешное стыкование с Международной космической станцией (МКС). Аппарат доставил на МКС необходимое пищу, оборудование и материалы для дальнейших исследований команды Экспедиция 49.