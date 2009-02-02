Google поможет уличить провайдеров в блокировке сайтов

Компания Google запустила сервис Measurement Lab (M-Lab), который позволит определить, блокирует ли провайдер доступ к тем или иным ресурсам. Воспользоваться им может любой желающий, зайдя на сайт проекта. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

В настоящее время M-Lab позволяет узнать, блокирует ли провайдер трафик с торрент-порталов, измерить скорость доступа в интернет и провести диагностику соединения с Сетью. Например, при падении скорости доступа в интернет M-Lab поможет определить причину, по которой это произошло.

В распоряжение M-Lab компания Google передаст 36 серверов для анализа трафика. Они будут находиться в 12 дата-центрах, расположенных в США и Европе. Вместе с Google в разработке M-Lab приняли участие и другие исследователи, в частности, из Open Technology Institute и PlanetLab.

Представители Google подчеркивают, что пока M-Lab работает не всегда корректно. Инструменты сервиса еще дорабатываются и могут одновременно обрабатывать лишь ограниченное число запросов.

Лента.ру