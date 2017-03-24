Ученые нашли способ производить в лаборатории донорскую кровь

Ученые из Бристольского университета совместно с управлением по переливанию крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) разработали метод массового производства донорских эритроцитов в лаборатории, основываясь на свойствах стволовых клеток, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Согласно описанию работы, опубликованному в журнале Nature Communications, ученым удалось решить проблему масштаба производства эритроцитов из стволовых клеток.

Одна стволовая клетка, ответственная за появление эритроцитов в организме, может стать основой не более чем для 50 тысяч клеток. Для сравнения: стандартный заполненный до краев мешок для забора крови у донора содержит около триллиона эритроцитов.

Инновация бристольских специалистов предполагает искусственную задержку стволовых клеток на начальной стадии, когда они способны бесконечно делиться. Таким образом, подобные клетки становятся технически бессмертными.

Получив необходимое их количество, медики просто программируют их на превращение в эритроциты, добиваясь столь необходимой для производства массовости.

При этом медики признают, что работа еще далека от завершения - ведь кровь, полученная новым способом, даже при его массовом внедрении, останется существенно более дорогой, чем обычная донорская.

Клинические испытания крови, полученной новым методом, намечены уже на этот год.