Apple представила iPhone 7 красного цвета

Apple объявила о начале продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus красного цвета, передает Republic.

Заказать красные смартфоны можно будет с 24 марта по цене от $749 (в США). Устройства будут представлены моделями с памятью на 128 или 256 гигабайт.

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До этого Apple производила айфоны в серебристом, золотом, розово-золотистом, черном матовом и черном глянцевом корпусах. Модель красного цвета выпускается в честь более чем десятилетнего сотрудничества корпорации с благотворительным проектом (RED), помогающим бороться со СПИДом, туберкулезом и малярией. До этого в ходе совместных акций с (RED) Apple запускала в продажу аксессуары красного цвета, например, чехлы для айфонов и наушники.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple получила патент на технологию, позволяющую встраивать сканер отпечатков пальцев в сенсорный экран.