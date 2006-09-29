Сюрпризы на Парижском автосалоне (фоторепортаж)

Парижский автосалон стартует завтра, а вчера на выставочную территорию Porte de Versailles, съехались все, кто имеет хоть какое-то отношение к автоиндустрии.

Вся автомобильная индустрия расположилась в восьми павильонах, некоторые производители успели отхватить себе и по два стенда, а судя по расписанию пресс-конференций, по меньшей мере у 30 компаний припасены сюрпризы.

Как всегда, основные премьеры уже известны, а фотографии концептов распространены по СМИ. Только вот, если серийные автомобили скоро будут мозолить нам глаза, то восхищаться концептами большинству придется, только глядя в монитор, и Парижский автосалон – это, безусловно, весомый повод для того, чтобы предаться мечтательному созерцанию, хоть и издалека.

Компания Porsche представит 4 новые модели. Мероприятие является важным для Porsche, потому что на прошедшем Британском автосалоне продукция концерна представлена не была.

Mitsubishi представила в Париже 2 новинки: Mitsubishi Pajero и Outlander Concept. Внедорожник Pajero нового поколения будет поставляться в Европу с дизельным двигателем 3,2 Di с механической и автоматической коробками передач и новым бензиновым двигателем 3,8 л. Выхлопы автомобилей с любым из устанавливаемых двигателей соответствую Евро 4.

Audi рассекретила свой долгожданный суперкар R8. Главная новость - на автомобиле установлен высокооборотный двигатель V8 объемом 4,2 литра с системой прямого впрыска FSi мощностью 420 л.с., а не V10 от Lamborghini Gallardo, как утверждали многие раньше. Разгон до 100 км/ч автомобиль проделывает за 4,6 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Toyota Europe показала перспективную замену популярной модели "гольф"-класса Corolla. Главная новость пока – имя Corolla уйдет в историю, преемника назовут Auris. Представленная в Париже машина – не полноценный концепт. Это серийный автомобиль, несколько замаскированный под шоу-кар.

Renault представил в Париже внедорожник Koleos Concept. Этот автомобиль – не что иное, как прототип первого серийного внедорожника Renault. Серийная версия появится в 2008 году. Внешне автомобиль выдержан в стиле всех последних моделей компании. Под капотом – дизель 2.0 dCi с неплохой для столь небольшого мотора мощностью в 180 л.с. Коробка передач – ручная, 6-ступенчатая.

Skoda рассекретила концептуальный Joyster. Вслед за эскизами новой Skoda Joyster свет увидели и первые фотографии одноименного концепта. Вживую же этот экспериментальный авто можно увидеть уже сегодня на парижском автосалоне. Внешность концепта говорит о том, в какую сторону направлена творческая мысль дизайнеров корпорации Skoda и дает представление о примерной внешности будущих новинок от этого концерна.

Opel представит в Париже концепт CorsaVan. Автомобиль построен на платформе нового 3-дверного спортивного родстера Corsa.

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