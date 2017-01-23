Эксперты установили возможных авторов обнаруженных в старинном здании Одессы фресок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, комиссия, созданная по распоряжению главы облсовета Анатолия Урбанского, 18-20 января исследовала фрески, которые были обнаружены в январе в результате отслоения верхнего слоя краски и штукатурки в указанном здании, расположенном в центре Одессы - по ул. Маразлиевской, 34.

В состав комиссии вошли профильные чиновники ОГА и представители Одесского художественного музея. Посетив «Крестьянский банк», они определили, что фрески представляют историческую ценность, и в Одесской области больше не сохранилось произведений монументальной живописи 1920-1930-х годов.

«Эксперты считают, что авторами этих росписей являются ученики основателя украинской монументальной живописи ХХ века Михаила Бойчука. Сейчас фрески должны быть законсервированы, любые вмешательства в проведение технологического анализа недопустимы, так как это может нанести больший вред», - пояснили в пресс-службе.

В частности, стены требуют тщательной и аккуратной расчистки. Для этого будут привлечены специалисты фресковой живописи, технологи и профессиональные монументалисты, которые должны осуществить технологический анализ и предоставить свои рекомендации по реставрации живописи.

«Профильными специалистами будут проведены все необходимые меры для сохранения этой исторической находки», - подчеркнули в областном совете.

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По словам директора Музея современных искусств Семена Кантора, фрески являются исторической ценностью и сейчас необходимо определить дальнейшую технологию реставрации живописи.

«Безусловно, эти фрески имеют историческую ценность и должны быть сохранены. Данные работы учеников Михаила Бойчука необходимо включить в паспорт памятника архитектуры. А для определения авторства нужно обратиться к искусствоведу Татьяне Басанец – наиболее осведомленному специалисту в творчестве «бойчукистов» в Одессе», - отметил Кантор.

По словам главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского, после проведения химико-технологического анализа будет определена технология реставрации.

Как сообщал УНИАН, в январе в Одессе в старинном здании памятника-архитектуры «Крестьянский банк (1914 года постройки) под разрушенной морозами краской, покрывающей стены холла, были обнаружены фрески.

Предполагалось, что обнаружены работы, выполненные в 1928 году Михаилом Бойчуком, который является представителем так называемого Расстрелянного возрождения – культурной элиты, попавшей под репрессии Сталина.

Справка УНИАН. Расстрелянное возрождение - интеллектуальная элита 1920-х — начала 1930-х годов в Украинской ССР, создавшая произведения в литературе, живописи, музыке и театре, подвергавшаяся сталинским репрессиям.

Михаил Бойчук (1882 г. р.) был арестован по обвинению «в буржуазном национализме» и казнен 13 июля 1937 года. Он один из основателей украинской монументальной живописи ХХ века и Украинской академии художеств. Манерой близок к Пабло Пикассо и Диего Ривере, с которыми был лично знаком, когда жил в Париже. Во Франции вокруг него образовалась группа единомышленников - ядро будущей школы «бойчукистов».

Кроме Крестьянского банка Бойчук расписывал помещения в Крестьянском санатории на Хаджибейском лимане (здание разрушено в годы Второй мировой войны).