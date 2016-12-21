На смену покемонам: игра Super Mario Run установила рекорд по количеству скачиваний
13:27, 21 декабря 2016Наука и IT
2016
Игра «Super Mario Run» компании Nintendo установила рекорд по количеству скачиваний.
За четыре дня игру скачали 25 млн раз / BGR.com
Об этом сообщает Reuters.
«Super Mario Run» для iOS была выпущена 15 декабря в 151 стране. По данным Sensor Tower, за четыре дня ее скачали 25 млн раз. Валовая выручка оценивается в $21 млн.
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Однако с момента начала продаж акции Nintendo потеряли 11%, поскольку игра получила негативные отзывы пользователей. В основном они жалуются на необходимость единовременной платы за контент в размере $9,99.
В Sensor Tower отметили, что «Mario», возможно, самая популярная игровая франшиза в мире, однако лишь 8% тех, кто ее пробует, совершают покупку.
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