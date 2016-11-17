Google запустил приложение, которое превращает смартфон в сканер печатных фото (видео)

Доступен он будет как для устройств на базе системы iOS, так и Android.

Об этом сообщает ресурс PetaPixel.

Как отмечают разработчики приложения, пользоваться им довольно просто: достаточно поочередно навести камеру смартфона на четыре белые точки, которые появляются во время сканирования фото. После этого телефон сохраняет высококачественный цифровой вариант фото. Именно поэтому, по мнению сотрудников Google, это приложение можно назвать «сканером будущего».

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Кроме этого, важным является то, что мобильное устройство не должно быть обязательно зарегистрированным в Google Photos, ведь отсканированное фото сохранится прямо на собственной памяти телефона.

Интересно, что с помощью приложения PhotoScan, уже отсканированные фото можно очищать от бликов, накладывать на них разнообразные визуальные эффекты и изменять контрастность и тепло изображения. Также в приложении есть 12 отдельных фильтров для обработки отсканированных фото.

Приложение PhotoScan уже доступно для загрузки в iTunes App Store и Google Play.