Интернет важен и полезен для нормального развития подростков

Масштабное исследование плюсов и минусов интернета, проведенное американскими учеными, выявило, что пребывание в сети, игры и общение с другими пользователями очень важны и полезны для нормального развития подростков. Итог исследования противоречит мнению многих родителей и учителей о том, что просиживание часами в интернете - это пустая трата времени. Для своего эксперимента, который длился три года, ученые привлекли более 800 американских подростков и их родителей, передает Би-би-си.

Пользуясь интернетом, подростки одновременно осваивают азы новых технологий и повышают уровень своей грамотности, считает автор опубликованного доклада. Они учатся общаться, создают собственные страницы, обмениваются ссылками, все это, по словам ученых, еще 10 лет назад считалось очень сложным и доступным только для специалистов, а современная молодежь делает это с легкостью.

Проведенное исследование стало частью крупного проекта по изучению цифровых СМИ, для которого различные американские фонды выделили 50 млн долл. Главной его целью было выяснить, как дети и подростки в отдельно взятой стране общаются, учатся и отдыхают в цифровом пространстве. Так, ученые установили, что между подростками, которые могут неограниченно пользоваться интернетом, и теми, кто не имеет такой возможности, существует большая разница в плане технического развития. По словам ученых, проведенные ими исследования помогут пересмотреть и улучшить современную систему образования.

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