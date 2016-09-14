Google "оживил" динозавров при помощи виртуальной реальности

Новые технологии помогли воссоздать динозавров в том виде, какими они были в действительности, передает ТСН.

В компании отмечают, что программисты сотрудничали с более чем 50 ведущими мировыми палеонтологическими институтами и учеными, чтобы создать максимально точные виртуальные копии динозавров.

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В экспозиции более 150 интерактивных историй от ведущих экспертов, 300 тысяч новых фото и видео и более 30 виртуальных туров.

Их можно просмотреть на сайте Google Arts & Culture.

В частности, можно со всех сторон посмотреть на Ромалеозавра, который является экспонатом в Лондонском музее естествознания, или Жираффатитана из Берлинского палеонтологического музея.

В компании рекомендуют использовать для просмотра Google Cardboard, "чтобы заглянуть зверю прямо в глаза".

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