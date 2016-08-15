В Англии нашли гигантский деревянный двойник Стоунхенджа

Об открытии, уже названном сенсационным, сообщает The Independent, передает Lenta.ru. Ученые выяснили, что деревянный круг так и не был достроен. Спустя несколько лет после начала строительства в обществе произошли мощные религиозные и, возможно, политические сдвиги. Хотя до завершения осталось совсем немного, работы остановились. Гигантские деревянные столбы (длиной 6-7 м и диаметром 60-70 см) вырвали из отверстий (глубиной 1,5 м) и использовали для расширения других элементов комплекса.

Читайте такжеАрхеологи нашли в Эгейском море 23 древних затонувших корабля (фото)

Более того, еще через несколько лет сами ямы для столбов специально засыпали обломками мела. Под слоем этого материала в одной из ям ученые обнаружили один из инструментов (лопату из коровьей кости) - видимо, его бросили в яму в ходе ритуала, ознаменовавшего закрытие «проекта». То есть строители попытались предать прошлое забвению. Остается неясным, разрушали они собственное творение или сооружение другой группы древних людей.

Примечательно, что данный сдвиг прошел примерно в одно время с перестройкой самого Стоунхенджа: из широкого круга с низкими камнями - в узкий с высокими. В ту же эпоху насыпали крупнейший курган Европы,Силберри-Хилл (высотой 39 м). Эти изменения археологи связывают с появлением в Британии культуры колоколовидных кубков и переходом от неолита к бронзовому веку.