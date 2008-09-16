Хакеры атакуют Большой адронный коллайдер

Группа хакеров из Греции 12 сентября взломала компьютерную систему CERN (Европейский центр ядерных исследований), организации, под руководством которой был создан Большой адронный коллайдер. Как сообщает The Telegraph, хакеры разместили на сайте организации текст на греческом языке под заголовком " GST: Greek Security Team".

Компьютерным взломщикам удалось получить доступ к серверам, управляющим компактным мюонным соленоидом (Compact Muon Solenoid, CMS). CMS занимается отслеживанием данных в ходе столкновения элементарных частиц в ускорителе БАК.

В результате веб-атаки, хакеры повредили один из файлов CERN, а сайт cmsmon.cern.ch перестал быть доступным для пользователей.

Взломщики находились в "одном шаге" от отключения соленоида. Однако так далеко греки заходить не собирались. Их целью было продемонстрировать уязвимость компьютерной системы проекта, на который было выделено 6 миллиардов долларов.

Как сообщает издание, атаки системы CERN проводились 9 и 10 сентября, когда в Большом адроном коллайдере был запущен первый пучок протонов.

Большой адронный коллайдер был построен на границе между Швейцарией и Францией под руководством Европейского центра ядерных исследований. Для него использован 27-километровый подземный тоннель другого ускорителя - завершившего работу электрон-позитронного коллайдера LEP. Тоннель проложен на глубине около 100 метров.

БАК предназначен, в частности, для получения информации о так называемом бозоне Хиггса, предсказанном английским физиком Питером Хиггсом в 1960 году. В рамках существующих представлений, эта частица отвечает за массу элементарных частиц. Для обнаружения следов этой частицы предназначены два самых больших детектора БАК - CMS и ATLAS.

Лента.ру