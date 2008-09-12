Суд признал запрет на спам нарушением свободы слова

Верховный суд штата Вирджиния (США) признал неконституционным действующий на территории штата закон о борьбе со спамом и постановил отменить приговор одному из самых активных в мире спамеров Джереми Джейнсу, которого ранее приговорили к 9 годам тюрьмы, сообщает AP. Судьи решили, что запрет на рассылку спама нарушает одно из ключевых положений американской конституции - права на свободу слова.

Судьи единогласным решением согласились с доводами спамера и признали закон не соответствующим конституции. Верховному суду не понравилось, что направленный на борьбу со спамом закон запрещает не только коммерческие рассылки. Действующий в Вирджинии закон "неконституционен, поскольку он запрещает анонимную массовую рассылку писем, включая послания, содержащие материалы политического, религиозного характера и т.д., что противоречит праву на свободу слова", - заявил судья Стивен Айджи (G. Steven Agee).

Жалобу о нарушении права на свободу слова послал сам спамер, чья потребность в самовыражении исчислялась 10 миллионами отправленных писем в сутки. В 2004 году его приговорили к длительному сроку заключения, и Джейнс стал первым человеком в США, угодившим в тюрьму за массовые рассылки. Отметим, что суд в свое время назначил наказание и для сестры спамера, помогавшей Джейнсу рассылать письма. Ее оштрафовали на 7500 долларов. Суд над Джейнсом проходил в Вирджинии, так как почтовый сервер America Online, с которого спамер рассылал послания, находится именно в этом штате.

При этом вряд ли Джейнсу стоит рассчитывать на скорое освобождение: его осудили не только за спамерскую деятельность, но и за мошенничество, так как он предлагал в своих рассылках приобрести программу, якобы позволяющую быстро зарабатывать деньги. По версии стороны обвинения, единственным, кто на этой программе заработал, стал сам Джейнс: благодаря доверчивости пользователей Сети спамеру удалось присвоить более 24 миллионов долларов.

Отметим, что законы о борьбе со спамом действуют в нескольких штатах, в США также действует направленный на борьбу с массовыми рассылками федеральный акт CAN-SPAM.

Лента.ру