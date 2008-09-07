Любителя файлообмена накажут за отформатированный винчестер

Суд признал Джеффри Хоуэлла (Jeffery Howell) виновным в преднамеренном уничтожении доказательств причастности к распространению музыкальных файлов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Ars Technica. Поскольку это было сделано умышленно, наказание будет тяжелым.

После того, как Хоуэлл получил уведомление о судебном иске к нему со стороны ассоциации звукозаписывающих компаний США (RIAA), он решил отформатировать жесткий диск. В результате с него исчезли как файлы, в незаконном распространении которых обвинялся Хоуэлл, так и сам клиент для работы в файлообменной сети.

RIAA обвиняет Джеффри Хоуэлла в том, что он выкладывал в файлоообменную сеть KaZaA музыкальный файлы, не получив на это разрешения у правообладателей. Хоуэлл признал, что пользовался KaZaA, однако не согласился с тем, что выкладывал в сеть файлы для скачивания.

Хоуэлл заявил, что все музыкальные файлы были скопированы с принадлежащих ему лицензионных дисков. Они предназначались для личного прослушивания. Их раздачу пользователям сети KaZaA система якобы начала без его ведома.