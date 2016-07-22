В интернете появился неофициальный видеоролик с новым iPhone 7

На видео присутствуют три iPhone 7 разных цветов - Gold, Rose Gold и Space Black.

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Ранее в интернете появились фотографии предполагаемых iPhone 7 и iPhone 7 Plus - базовой модели и ее увеличенной версии с двумя камерами. Их опубликовало французское издание Nowhereelse.fr. Отмечалось, что авторы снимков не дают гарантий достоверности. Ожидается, что Apple представит новые смартфоны осенью этого года.

Apple намерена создать идеального интеллектуального помощника, который будет помогать своему владельцу принимать некоторые решения или предлагать важную, по его мнению, информацию в течение всего дня.