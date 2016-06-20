iPhone 7 может получить две SIM-карты - СМИ

Об этом сообщил источник портала Engadget, передает Еспресо.

Читайте такжеНекоторые модели нового iPhone будут оснащены модемами Intel - СМИ

Источник опубликовал снимки предполагаемых компонентов для новой модели смартфона. Фотографии, как утверждается, получены через сотрудников китайской ремонтной мастерской Rock Fix.

Кроме того, вопреки большинству слухов, в iPhone 7 все-таки будет присутствовать 3,5-мм разъем для наушников.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ожидаемый осенью смартфон iPhone 7 от Apple выйдет в трех версиях.