iPhone 7 может получить две SIM-карты - СМИ
15:21, 20 июня 2016Наука и IT
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Новый iPhone 7 от компании Apple может получить второй слот для SIM-карты.
REUTERS
Об этом сообщил источник портала Engadget, передает Еспресо.
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Источник опубликовал снимки предполагаемых компонентов для новой модели смартфона. Фотографии, как утверждается, получены через сотрудников китайской ремонтной мастерской Rock Fix.
Кроме того, вопреки большинству слухов, в iPhone 7 все-таки будет присутствовать 3,5-мм разъем для наушников.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что ожидаемый осенью смартфон iPhone 7 от Apple выйдет в трех версиях.
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