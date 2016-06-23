В Щвейцарии прошли тесты беспилотного электрического автобуса (фотогалерея)
15:23, 23 июня 2016Наука и IT
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Первый беспилотный электрический автобус компании PostAuto проехал по швейцарскому городу Сьон.
Тестировать беспилотный автобус планируют до октября 2017 года / Reuters
Как сообщает Inside-it.ch, с сегодняшнего дня в Швейцарии можно пользоваться подобным общественным транспортом. У автобуса отсутствуют руль и педали, максимальная скорость - 20 км/ч.
Сообщается, что на данный момент использование беспилотных транспортных средств не регулируется законом, поэтому компания получила специальное разрешение для совершения поездок на автобусе в Сьоне.
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Тестировать беспилотный автобус планируют до октября 2017 года.
Напомним, в марте 2016 года беспилотный автомобиль, разработанный компанией Google, впервые за время испытаний попал в ДТП из-за ошибки компьютера.
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