В Щвейцарии прошли тесты беспилотного электрического автобуса (фотогалерея)

Как сообщает Inside-it.ch, с сегодняшнего дня в Швейцарии можно пользоваться подобным общественным транспортом. У автобуса отсутствуют руль и педали, максимальная скорость - 20 км/ч.

Сообщается, что на данный момент использование беспилотных транспортных средств не регулируется законом, поэтому компания получила специальное разрешение для совершения поездок на автобусе в Сьоне.

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Тестировать беспилотный автобус планируют до октября 2017 года.

Напомним, в марте 2016 года беспилотный автомобиль, разработанный компанией Google, впервые за время испытаний попал в ДТП из-за ошибки компьютера.