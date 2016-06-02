Facebook создал искусственный интеллект, способный предложить вызвать такси и помочь продать ненужные вещи

В компании сообщили, что технология получила название Deep Text, передает Lenta.ru. В компании считают, что Deep Text сделает социальную сеть более удобной для пользователей. Например, искусственный интеллект будет предлагать вызвать такси, если поймет, что пользователь собирается куда-то поехать, искать ответы на поисковые запросы или помогать с продажей ненужных вещей.

Читайте такжеFacebook запустил новый сервис с прямыми трансляциями из разных точек мира

Кроме того, Deep Text будет заниматься фильтрацией спама и сообщений, содержащих нежелательный контент.

Технология уже запущена в тестовом режиме на нескольких продуктах компании, включая мессенджер, однако работа над искусственным интеллектом продолжается.

В компании обещают, что в будущем он научится понимать сленг и жаргонные слова. Кроме того, Deep Text обучают замечать разницу в значении близких по смыслу слов (например, между brother - брат, и bro - братан).

Искусственный интеллект уже способен общаться на 20 языках. В дальнейшем Facebook планирует расширить их количество до максимально возможного.