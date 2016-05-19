Facebook запустил новый сервис с прямыми трансляциями из разных точек мира
Facebook запустил в браузерной версии новый сервис Live Map. Он представляет собой интерактивную карту мира в профиле пользователя, на которой синими точками отмечены прямые видеотрансляции, доступные в данный момент в соцсети.
Адрес сервиса — facebook.com/livemap, передает Lenta.ru. При наведении на точку над курсором всплывает окно с видео и указанием числа зрителей. Одновременно с этим Facebook показывает линиями, где смотрят трансляцию. В левой части экрана отображается список самых популярных трансляций.
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На момент написания заметки наибольшее скопление синих точек на карте наблюдалось в Юго-Восточной Азии - в частности, в Таиланде и Вьетнаме.
Facebook сделал сервис прямых видеотрансляций Live доступным для всех пользователей 6 апреля. Основатель компании Марк Цукерберг отметил, что благодаря Live пользователям будет проще создавать свои видео и делиться ими с друзьями. По его мнению, запуск видеосервиса для всей аудитории Facebook изменит представление людей об общении в социальных сетях.